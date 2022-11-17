Внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Вночі росіяни вкотре нанесли ракетний удар по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок", - зазначив він.
За словами Старуха, під завалами опинилися люди.
"За попередніми даними, двоє з них загинули", - додав голова ОВА.
Ситуація у Запорізькій області
Як відомо, російським окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області. Ворог також не раз обстрілював вільні землі області, зокрема, завдавав ракетні удари. Через ворожі атаки є руйнування, жертви та постраждалі.
Так, 15 листопада зранку окупанти завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
6 числа стало відомо, що вночі супротивник обстріляв Запоріжжя, була зруйнована будівля цивільної інфраструктури, повідомлялося про жертву.