Люди опинилися під завалами зруйнованого ударом двоповерхового житлового будинку.

Внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі росіяни вкотре нанесли ракетний удар по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок", - зазначив він.

За словами Старуха, під завалами опинилися люди.

Відео дня

"За попередніми даними, двоє з них загинули", - додав голова ОВА.

Ситуація у Запорізькій області

Як відомо, російським окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області. Ворог також не раз обстрілював вільні землі області, зокрема, завдавав ракетні удари. Через ворожі атаки є руйнування, жертви та постраждалі.

Так, 15 листопада зранку окупанти завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

6 числа стало відомо, що вночі супротивник обстріляв Запоріжжя, була зруйнована будівля цивільної інфраструктури, повідомлялося про жертву.

Вас також можуть зацікавити новини: