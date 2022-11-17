Рятувальники здійснюють пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Запорізькій області зросла до 4. Про це повідомляє Офіс президента.

"Вільнянськ. Запорізька область. Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі рятувальники здійснюють пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів.

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"Підтверджено 4 загиблих", - додали в ОП.

Обстріл Запорізької області сьогодні вночі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі.

Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди.

Раніше повідомлялося про 2 загиблих.

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