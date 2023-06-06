Рівень води на правобережжі складає понад 2 метри.

Через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами в Херсонській області за останніми даними підтоплено 24 населених пункти. Очікується, що вода продовжить прибувати ще протягом доби.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону. За його словами, зараз рівень води на правобережжі Херсонщини складає понад 2 метри.

"Очікуємо, що вода буде прибувати протягом ще як мінімум 20-24 годин, тому усі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово", - сказав Клименко.

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За даними міністра, правоохоронці вже евакуювали близько тисячі людей у регіоні й порятунок продовжується. У Херсоні розгорнули п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебувати перед евакуацією до інших населених пунктів.

Знищення Каховської ГЕС

Рано вранці 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Вже є перший супутниковий знімок зруйнованої дамби.

Як повідомлялось, нараз близько 80 населеним пунктам загрожує підтоплення.

Близько 40 тисяч осіб потребують евакуації з населених пунктів, що були затоплені.

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