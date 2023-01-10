Захоплення Бахмута стало однією з головних військових цілей Москви.

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин визнав "важкі кровопролитні бої" за контроль над Соледаром, похваливши дії українських військових.

У матеріалі The Guardian йдеться, що Росія кинула на окупацію Соледара і Бахмута величезні сили - часто російські найманці просто йдуть по тілах своїх же солдатів.

У вівторок у своїх соцмережах ватажок "вагнерівців" Пригожин написав про "важкі кровопролитні бої" на захід від Соледара: "Збройні Сили України з честю захищають територію Соледара".

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Окремо Пригожин заявив, що інформація про нібито масове дезертирство українських військових біля Соледара не відповідає дійсності.

"Давайте будемо чесними з собою. Українська армія хоробро бореться за Бахмут і Соледар. Повідомлення про їхнє масове дезертирство не відповідають дійсності", - написав він.

Бої за Соледар і Бахмут - актуальні новини

Захоплення Бахмута стало однією з головних військових цілей Москви через майже рік після початку її повномасштабних боїв в Україні.

За твердженням російських джерел і британської розвідки, Росія, кидаючи на позиції ЗСУ "гарматне м'ясо", робить "тактичні успіхи", що в підсумку вилилося на вихід Соледара.

За словами журналіста Юрія Бутусова, 9 січня окупанти розпочали новий потужний штурм Соледара: місто знаходиться "під загрозою", а росіяни зуміли взяти під вогневий контроль трасу, якою ЗСУ підвозять постачання. Разом з тим Бутусов зазначив, що "можливості для виправлення ситуації все ж є".

На Соледарському напрямку ворог атакує ЗСУ малими групами - до 8 осіб зі стрілецькою зброєю, РПГ і "Джмелями", уточнив офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

Наразі сценарій оточення Бахмута шляхом захоплення околиць Соледара в Британії вважають малоймовірним.

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