Раніше ПВК "Вагнера" взяла на себе виключну відповідальність за успіхи РФ навколо Бахмута.

Бойовики ПВК"Вагнера" намагаються відзначитися від регулярних російських військ і збройних банд-формувань ОРДЛО, часто приписуючи собі чужі "успіхи".

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), заявлені росіянами територіальні надбання на Донбасі перебільшені.

Так, 7 листопада рашистські "воєнкори" повідомили про прорив оборони ЗСУ в Білогорівки загонами "вагнерівців" і місцевих бойовиків. Вже наступного дня ці ж джерела почали спростовувати "успіхи".

Відео дня

Раніше ПВК "Вагнера" взяла на себе виняткову відповідальність за успіхи РФ навколо Бахмута, щоб закріпити репутацію "улюбленої ударної сили" Кремля.

Роль Пригожина в Росії

ЗМІ вже неодноразово писали про конфлікт ватажка ПВК "Вагнера" ("кухара Путіна") Євгенія Пригожина з міністерством оборони Росії, звинувачуючи військове командування у "провалах".

Сам Пригожин, який до цього не любив публіку, став активно з'являтися в медіа, формуючи свій "електорат" з праворадикально налаштованих росіян. З цим пов'язана гучна заява Пригожина про втручання його "ботоферм" у вибори США.

Як відзначали аналітики британської розвідки, Пригожин працює на поліпшення своєї репутації в РФ. Сили угруповання Пригожина ростуть шляхом вербування ув'язнених.

На думку Інституту вивчення війни, Путін вважає, що залежить від "вагнерівців", зокрема в боях за Бахмут.

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