Зокрема, він звітував про низькі темпи наступу "вагнерівців", переконуючи, що вони "нормальні".

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин перестав удавати, що не пов’язаний з ПВК, і намагається відполірувати свій авторитет.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великобританії, опублікованому міністерством оборони країни.

"За останні два місяці Пригожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з Вагнером. Він був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, він звітував про низькі темпи наступу "вагнерівців", переконуючи, що вони "нормальні".

"23 жовтня він заявив, що сили "Вагнера" наступають на 100-200 метрів на день. Це, за його словами, є "нормальним явищем для сучасної війни". Відповідно до їх військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день у більшості випадків. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися через Україну на 1000 км. У вересні українські війська просувалися понад 20 км на добу", – зазначає розвідка.

Роль ПВК Пригожина у війні РФ проти України

Бойовики ПВК "Вагнер" беруть активну участь у збройній агресії Росії проти України. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошували, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін залежить від "вагнеровців", зокрема, у боях за Бахмут.

Впродовж останніх місяців Пригожин, відомий як бізнесмен і "кухар Путіна" припинив вдавати, що не має стосунку до ПВК "Вагнера". Зокрема, Пригожин особисто агітував "зеків" в одній з колоній суворого режиму на війну проти України. Пізніше російські ЗМІ розкрили, що Пригожин завербував понад тисячу ув'язнених. Серед них маніяк-канібал з Саратова.

Повідомлялося також, що Пригожин продовжує нарощувати владу в Росії. Аналітики відзначають, що наразі він може дозволити собі розкіш управляти "вагнерівцями" без прямого контролю Міноборони РФ. Крім того, Пригожин продовжує сіяти розкол в уряді РФ, публікуючи інформацію про спорудження укріплень на сході України, які назвали "лінією Вагнера".

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