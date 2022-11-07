Пригожин хоче покарати Шойгу за невдачі окупантів в Україні.

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин посилює свої позиції серед російських еліт. Він звинувачує міністра оборони РФ Сергія Шойгу в провалах на фронті і бажає покарати його за це.

Як повідомили журналісти видання "Центр національного опору" з посиланням на власні джерела, Пригожин вважає, що Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов винні в невдалих діях рашистів в Україні. А військове керівництво при цьому посилається на рішення Путіна. Паралельно на тимчасово захоплених територіях посилюється влада Кадирова, який через своїх польових командирів вибудовує бізнес-мережу.

"За нашою інформацією, відбулась неофіційна зустріч Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні. Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент РФ в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися в тактичний рівень планування", — повідомили в ЦНС.

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Журналісти відзначили, що російські війська стрімко рідшають, а "кадирівці" стають все більш значущою силою. Чисельність ПВК "Вагнера" також зростає за рахунок вербування ув'язнених. У минулому компанія Пригожина лише надавала військові послуги, а тепер вона перетворюється на повноцінну армію під контролем однієї людини.

У ЦНС підкреслюють, що російські політичні еліти деградують. І на цьому тлі в РФ повертаються феодальні традиції правління, коли кожна окрема людина при владі посилює власні позиції.

Конфлікти між російськими елітами: остання інформація

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що силовий блок і політичні еліти готують "персональне перезавантаження" Путіна. Це єдиний спосіб почати вести переговори із Заходом.

Як повідомило видання Sky News з посиланням на західних чиновників, коли ЗСУ звільнять Херсон, почнеться чергова хвиля критики вищого керівництва РФ з боку ультраправих сил.

Військовий експерт Олександр Мусієнко відзначив, що терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) створює свій озброєний батальйон, а Пригожин і Кадиров виходять на передній план в російській політичній системі.

Політолог Андрій Піонтковський порівняв ситуацію в РФ з проблемами в стані нацистів перед поразкою гітлерівської Німеччини. Зараз в Росії спостерігається аналогічна гризня.

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