Однак "підстав для паніки немає".

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що наступ Збройних сил України йде по всьому фронту.

Про це він сказав в ході брифінгу.

За його словами, українська армія підійшла до кордонів Луганської області.

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"Хочу всіх запевнити, що підстав для паніки немає. Певних успіхів противник досяг, практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів. Але, ще раз повторюся, підстав для паніки ніяких немає", - заявив Пасічник.

Сьогодні голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині росіяни готуються до оборони. Загарбники стягують війська в Сватове і Троїцьке, зариваються і готуються до оборони.

Раніше Гайдай висловив надію на те, що найближчим часом почнеться повномасштабна деокупація Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Піщаному було піднято український прапор.

Раніше в Центрі протидії дезінформації повідомляли, що мобілізовані в "Л/ДНР" переконані, що повинні воювати тільки на своїй території і відмовляються йти один за одного.

"Найманці з ОРДЛО відчувають, що вони для Росії - "другий сорт". Їх використовують як гарматне м'ясо для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ", - йшлося в повідомленні.

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