За його словами, для цього Україні потрібна зброя та ППО, щоб захистити об’єкти критичної інфраструктури.

Звільнення Луганська чи Донецька обвалить російський фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить російський фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", - заявив він. Відео дня

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. Протягом 12 вересня відбито атаки ворога у районах Зайцевого, Бахмута, Бахмутського, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: