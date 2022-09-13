Звільнення Луганська чи Донецька обвалить російський фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить російський фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", - заявив він.Відео дня
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. Протягом 12 вересня відбито атаки ворога у районах Зайцевого, Бахмута, Бахмутського, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки.
А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.
На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.
Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.