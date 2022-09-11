Голова ОВА оприлюднив фото з синьо-жовтим прапором над населеним пунктом.

У селі Піщаному в Луганській області піднято український прапор.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Село Піщане, Старобільській район. Ранок 11 вересня 2022. В нас найкращі люди… вміють чекати і не втрачати віри", - написав він.

Відео дня

Також Гайдай оприлюднив фото з синьо-жовтим прапором над населеним пунктом.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу. Зокрема, днями ЗСУ звільнили від російських окупантів один із населений пункт Харківської області. Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

Вас також можуть зацікавити новини: