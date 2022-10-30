Крім того, правоохоронці виявили тіла ще 5 цивільних, які загинули під час окупації у Коровиному Яру, Святогірську та Лимані.

Вчора, 29 жовтня, російські військові вбили 5 мирних жителів у Донецькій області.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коровиному Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані", - повідомив він.

Відео дня

Кириленко розповів, що ще 8 людей за минулу добу отримали поранення.

Він також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація на Донбасі

Наразі триває наступ Збройних сил України на сході і півдні України. Відомо, що у двох громадах Донецької області від російських окупантів звільнено 40 населених пунктів.

За оцінками аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі і боїться контрнаступу ЗСУ на Кремінну.

В Офісі президента України додали, що Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області.

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Донецьк і як має відбуватися "зачистка" Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: