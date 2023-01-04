Командування РФ досі не склало ні списків поранених, ні списків загиблих.

Вцілілих російських мобілізованих внаслідок удару ЗСУ по ПТУ в Макіївці 31 грудня хотіли відправити в наступ, поділилася дружина одного з новоприбулих окупантів в інтерв'ю "Важливим історіям".

Повідомляється, що командування РФ досі не склало ні списків поранених, ні списків загиблих. "Трьохсотих" нібито відправили у ростовський військовий госпіталь.

"Немає інформації, в яку лікарню везуть чоловіка. Вам в будь-якому випадку не скажуть, куди їх везуть. Вже третя доба йде, мені багато жінок пишуть і дзвонять - у них теж немає ніяких звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує. Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось в госпіталь потрапив, пам'ять втратив", - розповіла дружина одного з мобиків.

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За її словами, спочатку тих, хто залишився у живих.ю хотіли зібрати, "щоб вони йшли в наступ", але серед командування пішов "резонанс".

"У зв'язку з цим якась частина пішла не зрозумо куди, вони всі розбрелися. У наступ йти - треба бути повним ідіотом, враховуючи, що у них немає нічого. І слухати вищі інстанції - заради чого? Це приречення на смерть. Ті, хто розумніший, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік - в укриття якісь. Я думаю, що запросто їх можуть послати куди завгодно, аби прикрити цей весь захід (розслідування вибуху)", - поділилася вона.

Інша родичка мобілізованого з Самарської області розповіла, що чоловіків "хочуть списати як непотрібних свідків": "Туди їде комісія, і ми боїмося, що їх можуть відправити кудись або сховають". Вона не пояснила, що саме мається на увазі під "списанням".

Удар по росіянах у Макіївці - що відомо

Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили разом відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Але вже 4 січня офіційні втрати РФ знову зросли - Міноборони Шойгу заявило про загибель 89 окупантів.

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