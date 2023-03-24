Один з БПЛА був зупинений бонами на вході у гавань і вибухнув.

Місцеві опублікували ще одне відео прориву невідомих надводних безпілотників в Севастопольську бухту вранці 22 березня.

Напередодні були опубліковані кадри нібито роботи ППО з дивними вибухами на березі.

Судячи з нового відео, один з БПЛА був зупинений бонами на вході у гавань і вибухнув. Двом іншим вдалося, набравши великої швидкості, перестрибнути через бонові загородження. Чи були вони знищені вже у гавані або досягли мети - невідомо.

Відео дня

Вранці 22 березня окупаційна влада Севастополя повідомляла про атаку нібито українських безпілотників.

Безпілотники намагалися проникнути в бухту, моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Стверджувалося, що силами ППО були знищені три об'єкти.

У цій бухті пришвартовані кораблі ЧФ Росії, в тому числі ракетоносії, задіяні в ударах по материковій Україні. Остання масована атака на Севастопольську бухту сталася ще в жовтні 2022 року. Тоді, згідно OSINT-аналізу, дрони пошкодили щонайменше три кораблі.

Вибухи в Криму - що кажуть у ЗСУ

Напередодні речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи нещодавній інцидент у Джанкої, натякнула, що ЗСУ готують підґрунтя до звільнення решти окупованої частини півдня України.

Місцевих військові закликали тимчасово евакуюватися або підшукати притулок. Повідомлялося, що українські захисники розчищають 30-кілометрову смугу від ворога.

Росіяни за роки окупації перетворили Крим у перевалочний пункт і суцільну військову базу. Через півострів вони, зокрема, перекидають техніку і боєприпаси. Серед завдань ЗСУ - це постачання припинити.

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