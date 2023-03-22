Безпілотники намагалися проникнути в бухту.

З'явилося повне відео атаки надводних безпілотників на Севастопольську бухту у ніч на 22 березня.

Судячи з відео, ППО окупантів з усіх сил намагалося збити атакуючі дрони з берега. Під час їхньої роботи біля берега прогримів потужний вибух. Чи було уражено ціль - невідомо.

Про атаку окупаційна влада Севастоля повідомили вранці 22 березня. Стверджувалося, що силами ППО були знищені три об'єкти.

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Безпілотники намагалися проникнути в бухту, моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Військові кораблі нібито не постраждали.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена у жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі в Севастопольській бухті.

20 березня в Джанкої невідомі БПЛА вдарили по залізничних коліях, якими Росія перекидала ракети в Мелітополь і окуповану частину Херсонської області.

Втрати Чорноморського флоту у війні з Україною - що відомо

Росія вже втратила у війні 18 кораблів / катерів, у тому числі фрегат ЧФ "Москва" в ході операції по звільненню острова Зміїний. Повідомлялося, що це була найдорожча втрата для окупантів, корабель оцінили у 700 мільйонів доларів.

Всього, за даними аналітиків, Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу.

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