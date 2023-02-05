Сьогодні Сили оборони завдали ударів по районах зосередження ворога та знищили склад боєприпасів.

Відзавтра українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Leopard 2.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків "Леопард", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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Танки Leopard 2 для України

25 січня 2022 року уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

4 лютого 2023 року Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України.

Канада має намір надати Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 та інструкторів для навчання українських військових керувати цими машинами.

Як зазначав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у першій хвилі передачі зброї від партнерів ЗСУ надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

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