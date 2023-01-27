Президент зізнався, що полегшення отримає тільки тоді, коли ця техніка почне працювати на полі бою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно від 300 до 500 танків.

"Нам потрібно зараз 300-500 танків", - зазначив український лідер в інтерв'ю американському телеканалу Sky News.

Президент зізнався, що дуже вдячний партнерам за танки, але справжнє полегшення відчує тільки тоді, коли ця техніка почне працювати на полі бою.

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Танки для України

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина передасть Україні танки Leopard. Тренувати українських військових будуть в Німеччині, і навчання почнуть якомога швидше. Німеччина також забезпечить логістику, боєприпаси та технічне обслуговування Leopard 2.

Німеччина також дозволила союзникам поставку Україні наявних у них танків Leopard 2. За наявними даними, в цілому Україна може отримати до сотні танків на першому етапі.

Згодом стало відомо, що Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня.

У Варшаві вже заявили, що Польщі потрібно кілька тижнів, що поставити танки Leopard в Україну. Уряд Канади теж збирається підтримати Україну та передати 4 танки Leopard 2.

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців.

Зеленський закликав Захід та ЄС прискорити поставки танків для війни з Російською Федерацією. Згадавши про терміни поставки Abrams з боку США, президент зазначив, що танки можуть прибути занадто пізно.

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