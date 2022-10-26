350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії.

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

Про це вона розповіла на прес-конференції 26 жовтня.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – сказала Львова-Бєлова.

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Львова-Бєлова поділилася статистикою, згідно з якою всього росіяни вивезли із зони проведення "спеціальної військової операції" до двох тисяч дітей-сиріт.

350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії. А ще більше тисячі очікують на незаконне усиновлення.

Омбудсмен попередила, що скоро інформація про них буде розміщена в Джержавному банку даних і стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни.

Депортація та незаконне усиновлення українських дітей

Протягом останніх місяців Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1,6 млн громадян України.

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне усиновлення в Росії.

Процедура такого "усиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.

Станом на 20 жовтня Офіс президента мав інформацію про 8709 дітей, які, за заявами батьків, за відгуками знайомих і родичів, були визнаними примусово депортованими або переміщеними.

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