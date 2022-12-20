Після захоплення росіянами рідного населеного пункту його вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

Додому повернули неповнолітнього українця, якого окупанти вивезли в Росію.

Як повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець, 16-річний хлопець Сергій жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру. Після захоплення росіянами рідного населеного пункту, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

Дитячий омбудсман РФ Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для "милого спілкування" з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей – всиновлення в російську сім’ю. Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою "сім’єю" Сергій не розмовляв.

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Ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися на Батьківщину. Допомогу знайшов в інтернеті, коли відправи повідомлення з проханням у одному з чат-ботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.

Вивезення українських дітей до Росії: деталі

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили про евакуації місцевого населення до Росії-в першу чергу жінок і дітей. Для цього організували їх вивезення автобусами.

21 лютого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами примусового призову до лав терористичних організацій мешканців окупованих територій та примусового вивезення цивільних на територію РФ.

Після 24 фераля процес депортації дітей проходив на всіх окупованих територіях України. 30 травня президент РФ Володимир Путін і зовсім легалізував викрадення дітей, підписавши указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії дітей-сиріт з України.

23 жовтня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти вивезли до Криму 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.