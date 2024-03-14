В селищі Тьоткіне точаться бої з "диверсантами.

Бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили два склади боєприпасів російських загарбників у селищі Тьоткіне Курської області, що поблизу кордону з Україною.

Як повідомили у Telegram-каналі легіону, по російських складах БК відпрацювала артилерія.

Натомість у мережі з'явилися відео, на яких видно бій між добровольцями та Росгвардії у Тьоткіному. На кадрах чутно автоматні черги.

Прорив російського кордону

У четвер, 14 березня, в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Над місто видно стовпи диму. В Бєлгороді звучить сигнал повітряної тривоги. Одночасно лунають вибухи. У мережі з'явилися відео, на яких чутно звуки "прильотів".

Напередодні вибухів Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" попередили місцевих жителів про небезпеку та закликали евакуюватися.

Вранці 12 березня загони російських добровольців із "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" зайшли до Курської та Бєлгородської областей. Бійці на певний час змогли взяти під свій контроль селище Теткіно в Курській області та хутір Лозова Рудка в Бєлгородській області.

Свій рейд добровольці пояснили бажанням "взяти участь у виборах" президента РФ, які відбудуться найближчими днями. Також вони анонсують "марш на Москву".

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