В Міноборони Естонії вказували про передачу літаків до кінця 2023 року.

Перша партія американських винищувачів F-16 може прибути до України від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вони нагадали, що напередодні, 22 грудня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підготовку перших 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.

За словами аналітиків, хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни передачі бойової авіації Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року.

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"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року (2023)", - вказується у звіті.

Винищувачі F-16 для України

Напередодні Зеленський оголосив, що Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. 20 серпня голова держави після переговорів з Рютте заявляв, що Україна загалом отримає 42 американських винищувачі F-16.

Хоча перші літаки можуть прибути вже цього року, не всі партнери діють так швидко. Зокрема, Бельгія планує передати авіацію аж у 2025 році.

Як відомо, США очолили Коаліцію спроможностей з розвитку Повітряних сил України в керуванні багатоцільовими винищувачами F16. Співголовами стали Нідерланди і Данія.

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