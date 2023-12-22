Президент України обговорив з прем'єром Нідерландів розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16.

Про це йдеться у повідомленнях президента України Володимира Зеленського у мережі X (Twitter) та прес-служби глави держави. Він обговорив багато питань з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні", - повідомив Зеленський.

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Також глава держави подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро.

"Це рішення не лише сприятиме зміцненню нашої оборонної та макроекономічної стійкості, воно продемонструє непорушність підтримки з боку Європейського Союзу та може стати рушієм для ухвалення аналогічних рішень іншими нашими партнерами", – заявив Зеленський.

Крім того, президент України додав, що обговорив з Рютте розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.

"Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - підсумував президент.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Зеленський після переговорів з Рютте заявив, що Україна отримає 42 американських винищувачі F-16.

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

24 серпня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16.

У жовтні прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо висловив сподівання, що передача Україні винищувачів F-16 його країною стане можливою у 2025 році.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалися. У жовтні стало відомо, що США очолили Коаліцію спроможностей з розвитку Повітряних сил України в керуванні багатоцільовими винищувачами F16. Також співголовами цієї коаліції стали Нідерланди і Данія.

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