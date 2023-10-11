Це можливо з 2025 року.

Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо висловив сподівання, що передача Україні винищувачів F16 можлива у 2025 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Де Кроо сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Зокрема, голова бельгійського уряду повідомив, що Бельгія підтримуватиме Україну трьома способами - надаватиме військову підтримку, запроваджуватиме ефективні економічні санкції і започаткує Український фонд на суму 1,7 млрд євро.

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Прем'єр нагадав, що Бельгія долучилася до авіаційної коаліції і допоможе з навчанням пілотів та технічного персоналу, надасть власні двомісні літаки F16 для тренувальної місії у різних містах Європи у наступні місяці. Також Бельгія має великий досвід в обслуговуванні F16 і забезпечуватиме технічне обслуговування цих винищувачів.

"Починаючи з 2025 року Бельгія матиме змогу постачати в Україну літаки F16. Літаки надійдуть в розпорядження України в залежності від рішення уряду (у 2024 році у Бельгії відбудуться федеральні вибори і склад уряду може змінитися - УНІАН)", - сказав Де Кроо.

Він висловив переконання, що у 2025 році винищувачі F16 остаточно потраплять в Україну для захисту її повітряного простору.

Крім того, він сказав, що Бельгія працює з Євросоюзом над запровадженням численних пакетів санкцій проти РФ.

"Бельгія бере дуже активну роль у торгівлі алмазами. Ми хочемо повністю відрізати російські алмази з наших роздрібних ринків. Один зі способів, аби це зробити - треба запровадити систему повного відстеження для виключення російських алмазів з ринку. Ми це робимо спільно з ЄС та G7. Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували війну Росії", - наголосив Де Кроо.

Це можна запровадити з 1 січня 2024 року, у цьому полягає мета уряду, зазначив чиновник. Також він розповів про заснування Українського фонду на 1,7 млрд євро, кошти якого будуть спрямовані на військову техніку, гуманітарну підтримку та макроекономічну допомогу.

"Джерелами для цього фонду стануть мільярди російських активів, які заморожені у Бельгії", - сказав прем'єр.

За його словами, у Бельгії діє система оподаткування на доходи з заморожених російських активів.

"Минулого року нам стало очевидно, що податки із прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу", - сказав Де Кроо.

Він уточнив, що самі активи і доходи від них належать до компетенції Євросоюзу, а компетенція Бельгії - це лише податки з доходів.

В Міноборони Бельгії заявили про передачу F-16 Україні

Зі свого боку глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер також позитивно висловилася щодо передачі літаків F-16 Україні. Вона заявила, що це можливо у 2025 році, оскільки Бельгія планує оновити свій авіафлот винищувачами F-35.

Водночас міністр не назвала кількість літаків, які може отримати Київ: це залежить від того, як багато F-35 зможе отримати Бельгія, вказала вона в ефірі Bel RTL radio.