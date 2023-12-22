За словами прем'єр-міністра Нідерландів, рішення про поставку винищувачів підтверджує незмінну прихильність його країни надавати Києву підтримку, необхідну для відповіді на російську агресію.

Постачання винищувачів F-16 є одним із головних зобов'язань Заходу щодо військової підтримки України. Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За його словами, зранку у п'ятницю, 22 грудня, він провів чергову телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у ході якої підтвердив наміри уряу Нідерландів підготувати перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.

"Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на російську агресію, що триває", - зазначив Рютте.

Він також висловив захоплення прогресом України на шляху до вступу до Європейського Союзу.

"Я вражений прогресом України, і Нідерланди готові допомогти Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу. Я також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть усіх зусиль для досягнення домовленості на засіданні Європейської Ради в лютому 2024 року щодо фінансової підтримки з боку ЄС", - написав Рютте.

Військова підтримка України - останні новини

Європі доведеться компенсувати Україні втрату американської підтримки. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що партнери розглядають "найгірший сценарій", коли ситуація на фронті в Україні стає дедалі складнішою через нестачу боєприпасів, а представники Республіканської партії США і надалі блокують надання Києву допомоги.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Пентагоні зробили невтішну заяву щодо підтримки України. За словами секретаря оборонного відомства США Пета Райдера, його країні доведеться обирати між власною боєготовністю і поставками зброї Україні через вичерпання коштів на підтримку Києва.

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