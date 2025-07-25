Для виробників поставлене чітке завдання – здатність України застосувати у визначений час щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Президент України Володимир Зеленський відвідав одне з вітчизняних виробництв дронів, в тому числі перехоплювачів. У своєму Telegram-каналі він розмістив відео виробничих процесів з підприємства.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", - прокоментував Зеленський.

Глава держави зауважив, що зустрічався вже з низкою представників виробництв дронів. "І вони знають, що наш запит – 1 тис перехоплювачів на добу. Але якщо зможемо робити більше, то я вважаю, це велика допомога", - підкреслив президент.

За його словами, урядовці забезпечують контрактування, також ведеться постійна робота з партнерами, щоб дефіциту не було фінансування.

"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує", - зазначив президент.

Що відомо щодо виробництва дронів

Як повідомляв УНІАН, Україна активно розвиває виробництво дронів. Для цього залучається фінансування зокрема й країн-партнерів.

Спецпредставник США Кіт Келлог, який в липні вдвідував Україну, в ході візиту побував на оборонних підприємствах, де розробляють українські дрони, і вкрай високо оцінив потенціал України в цій сфері.

Нещодавно стало відомо, що, Україна і США домовилися про інвестиції в українське виробництво дронів. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, ця угода також призведе до того, що США, найбільший військовий спонсор України у війні з Росією, придбають великі партії українських безпілотників.

20 липня Зеленський анонсував найближчим часом нові контракти на виробництво і постачання дронів .

За результатами засідання у форматі "Рамштайн", що відбулось 21 липня, стало відомо, що зокрема Німеччина серед іншої допомоги профінансує закупівлю українських далекобійних дронів, Нідерланди надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі. Норвегія у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК.

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