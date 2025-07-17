Келлог зазначив, що США мають взяти це до уваги.

Спецпредставник США Кіт Келлог побував із візитом на оборонних підприємствах, де розробляють українські дрони, і вкрай високо оцінив потенціал України в цій сфері. Про це він написав у повідомленні в соцмережі Х.

"Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників", - написав Келлог.

При цьому він підкреслив, що Україна лідирує в цьому новому типі війни з використанням дронів, і США повинні звернути на це увагу.

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"У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій і здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна взяти це до уваги й адаптуватися", - наголосив Келлог.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати хочуть купувати дрони, вироблені в Україні. За словами глави держави, це питання обговорювалося під час розмови з Дональдом Трампом.

Візит Келлога в Україну

Кіт Келлог прибув в Україну 14 липня. Передбачається, що він проведе в країні кілька днів. В Україні Келлог має отримати дані про потенціал армії РФ і перспективи українського війська.

У Києві Келлог провів низку зустрічей, зокрема, з президентом Зеленським, під час якої обговорювали угоду Трампа з НАТО про постачання Україні зброї. Також Келлог зустрівся з главою ГУР Кирилом Будановим, на зустрічі його ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів РФ до 2036 року, а також із даними про підготовку Кремля до збройного конфлікту не тільки проти України, а й проти країн НАТО.

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