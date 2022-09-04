Глава держави подякував українським захисникам та розповів про нещодавні успіхи на фронті.

Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення трьох населених пунктів у Донецькій області та на півдні.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні нове засідання ставки верховного головнокомандувача. Хоч і неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали головнокомандувач Збройних сил, командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були. І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині, - звільнено населений пункт", - сказав президент.

Відео дня

За його словами, 54-та бригада на напрямку Лисичанськ - Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

"Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон - завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор. Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Згодом терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області. За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

Також повідомлялося, що українські воїни перейшли в атаку на Слов'янському напрямку та звільнили стратегічно важливе село Озерне. Населений пункт розташований на березі Сіверського Донця та в 32 кілометрах на схід від Слов'янська.

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