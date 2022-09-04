Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю, 4 вересня, чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, у зустрічі взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сірський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов.

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Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв'язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Зеленський за результатами засідання Ставки.

Війна в Україні:

24 серпня 2022 року керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.

4 вересня прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він готовий провадити переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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