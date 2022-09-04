Очільник ОП лаконічно підтвердив інформацію з фронту.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив звільнення селища Високопілля Херсонської області.

Про це він написав у Telegram.

Єрмак опублікував історичне фото встановлення українського прапора на будівлі селищної лікарні Високопілля та лаконічно підтвердив його деокупацію.

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"Крок за кроком", - написав Єрмак.

Радниця Єрмака Дар'я Зарівна у Facebook також підтвердила, що на фото — прапор над лікарнею на вулиці Гагаріна у смт Високопілля, де мешкали її бабуся та дідусь.

Додамо, що президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що "українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву".

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв'язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Зеленський за результатами засідання Ставки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Згодом терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області. За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

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