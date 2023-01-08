Також противник намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Зазнаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - окупанти обороняються. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається. що на Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

Відео дня

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

"На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області", - мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Бої за Донбас – актуальне

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Всупереч всім заявам рашистських "блогерів", окупаційні війська не контролюють місто і несуть великі втрати.

Наразі Збройні Сили України намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати ворогу максимальних втрат в особовому складі та техніці.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, РФ прагне, зокрема, перерізати дорогу Соледар-Слов'янськ.

Також РФ веде наступ під Бахмутом. Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин не приховує, що його цікавлять природні ресурси східного регіону, і він готовий втрачати в боях сотні мобіків.

На цій ділянці фронту Пригожин кидає своє "м'ясо" на українські позиції без підтримки техніки і артилерії.

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