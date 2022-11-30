Він наголосив, що проти України було використано вже 550 іранських дронів.

Президент України Володимир Зеленський очікує надання Ізраїлем допомоги Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони.

Про це він сказав під час The New York Times DealBook Summit, відповідаючи на запитання щодо перемовин з Ізраїлем щодо надання військової допомоги Україні.

"У мене була одна розмова з прем'єр-міністром Нетаньягу з того моменту, як він став прем'єр-міністром Ізраїлю. Знову, я маю на увазі, став. І що я можу сказати. Ми чекаємо підтримки Ізраїлю нашої держави. Авжеж не хочеться, щоб Нетаньягу, як його колеги, які були до нього, щоб вони балансували між Україною і Росією в цій війні", - зазначив Зеленський.

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Він підкреслив, що проти України було застосовано вже 550 іранських дронів.

"І він (Нетаньягу - УНІАН) це прекрасно знає, знає всі деталі. І точно може допомогти з air defence systems. Тут нічого немає, це не зброя, яка атакує Російську Федерацію", - сказав глава держави.

Так, підкреслив він, тут не потрібно шукати компроміси, адже йдеться про захист людей.

"Якщо він хоче просто зберегти свої відносити особисто з відносинами президента Путіна, тоді він може продовжувати цей напрямок. А якщо він хоче зберегти історичні відносити Ізраїля і українського суспільства, то, мені здається, треба робити максимум все, щоб зберегти більше людей. Це моя особиста думка", - сказав Зеленський.

Україна та Ізраїль: що відомо

Як повідомляв УНІАН, екс-прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу переміг на парламентських виборах в Ізраїлі, які відбулися 1 листопада 2022 року.

Багаторазовий прем'єр Ізраїлю Нетаньягу, який найдовше в історії - понад 15 років провів на посаді голови уряду, під час передвиборчої кампанії обіцяв у разі, якщо повернеться до прем'єрського крісла, переглянути питання постачання зброї Україні - досі Ізраїль категорично тримається від цього осторонь, аби не дратувати Росію.

Ізраїль тривалий час утримувався від надання Україні військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною. Ситуація почала змінюватися, коли Іран почав постачати Росії бойові дрони. У жовтні 2022 року ізраїльська влада заявляла, що країна не постачатиме в Україну озброєння.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, заявляв, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО не передаватиме.

На тлі цього президент Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись, чи планує країна заплющує очі на російський терор.

Наприкінці листопада стало відомо, що Ізраїль припускає можливість постачання Україні високотехнологічних ракет – у разі, якщо Тегеран постачатиме Москві балістичні ракети.

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