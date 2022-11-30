У Росії не вийде домогтися своєї мети, проте Україна як і раніше потребує більшої кількості систем ППО.

Росія не зможе виснажити українську протиповітряну і протиракетну оборону, якщо поточна ситуація не зміниться. Однак є і проблема: нашій країні потрібно більше систем ППО для захисту об'єктів, які атакує агресор.

Такими висновками поділився позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько на особистій сторінці на Facebook. Він написав: "Пріоритет зараз — ППО/ПРО. З хорошого — росіяни намагаються виснажити запас наших ракет, але при нинішніх тенденціях у них не вийде. З поганого — кількість пускових залишається явно недостатньою".

За словами Копитько, ще кілька систем NASAMS і одна IRIS-T SLM могли б змінити ситуацію в набагато кращу сторону. Ракетні удари Росії по Україні стали б дорогим задоволенням з непередбачуваним результатом.

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"Досвід показує, що росіяни досить швидко адаптуються. Вони напевно будуть шукати спосіб поставити на потік масові удари порівняно недорогими агрегатами, типу іранських. Причому — з несподіваних напрямків. Але і ми адаптуємося", — підсумував Копитько.

При цьому аналітик на став коментувати поставки Україні систем Patriot або винищувачів. За його словами, важливий результат, а не численні заяви.

Поставки ППО Україні: остання інформація

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 листопада повідомив, що Іспанія надасть ППО для ЗСУ. Про які саме системи йдеться, не уточнюється.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив: "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається".

Як повідомив портал CNN, в США розглядають передачу систем ППО Patriot Україні. Але вже сьогодні, 30 листопада, в Пентагоні спростували цю інформацію. Однак питання протиповітряної оборони нашої країни — одне з пріоритетних для Штатів.

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