Він заявив, що не відходить від своїх прогнозів: до літа бойові дії мають завершитися.

Очільник української розвідки Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться.

Тож у нього в інтерв'ю "Українській правді" запитали, чи все йде за планом, чи наразі не змінилися його прогнози. Голова ГУР при Міноборони сказав:

"Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу".

Також Буданов назвав найбільшого героя за рік повномасштабної війни - це український народ. А от виділити одну найуспішнішу операцію за ці 12 місяців він не зміг.

Прогноз Буданова щодо війни

Нагадаємо, 29 жовтня 2022 року Буданов прогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада. Так і сталося, місто звільнили 11 листопада.

18 жовтня Буданов заявляв, що бойові дії на території України повинні закінчитися в кінці весни - до літа 2023 року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.

У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.

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