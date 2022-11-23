Супротивники додатково обладнують оборонні рубежі звдовж одного з автошляхів у двох регіонах, зазначили у Генштабі армії України.

У Херсонській та Запорізькій областях російські окупанти проводять додаткове обладнання оборонних рубежів.

Спостерігається додаткове обладнання ворогом оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка - Мелітополь, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 21 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Мелітопольському районі Запорізької області вибухом було зруйновано чергову військову базу російських окупантів.

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Ситуація в Херсонській та Запорізькій областях під час війни з РФ - найважливіша інформація

9 листопада стало відомо, що Росія вирішила відступити з правобережної частини Херсонської області на лівобережжя через серйозні проблеми з постачанням. Вже 11 листопада українські воїни зайшли в Херсон.

Потім радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що загарбники після відступу частини Херсонської області, за неофіційними відомостями, пішли в атаку в Запорізькій області.

Після цього очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух говорив, що на Запорізькому напрямку вороги дуже рідко роблять спроби невеличких штурмових дій.

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