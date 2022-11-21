В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

У Мелітопольському районі Запорізької області вибухом зруйновано чергову військову базу окупантів.

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, ввечері 20 листопада у тимчасово окупованому селищі Веселому пролунали три потужні вибухи.

"За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів", - зазначив мер.

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При цьому він вказав, що місцеві жителі повідомили про суттєві руйнування.

Ситуація в Мелітополі - що відомо

Частина Запорізької області, у тому числі й Мелітополь, з кінця лютого знаходиться у тимчасовій російській окупації. Для росіян місто - дуже важливий логістичний пункт для перекидання військової техніки та транзитний пункт на шляху до Киму. У Мелітополі знаходиться залізнична станція.

Увечері 20 листопада в Мелітопольському районі Запорізької області пролунали потужні вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що гучні звуки чули на півночі від міста біля залізничної станції.

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