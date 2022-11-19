На Запорізькому напрямку є артилерійські дуелі, повідомив очільник Запорізької ОВА.

Штурмові дії ворога на Запорізькому напрямку значно менші, ніж на Донбасі, навіть після перекидання туди частини російських військ з Херсонської області.

Ті частини окупантів, які були перекинуті з правого берега Херсонщини, зараз розосереджені по території Запорізької, Донецької, Луганської областей - там, де ідуть активні бойові дії, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі на Запорізькому напрямку - район Гуляйпільська - більш-менш спокійно. Ідуть артилерійські дуелі. Спроби невеличкий штурмових дій дуже рідкі. Найбільш гаряче на Донбасі. Там десятки, сотні обстрілів щоденно і більш потужні", - сказав він.

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За його словами, окупанти укріплюються в Запорізькій області вже кілька місяців.

В той же час на окупованих територіях російскі загарбники продовжують тероризувати населення. Особливо важка ситуація в Енергодарі.

"На окупованих територіях без змін: вони продовжують викрадати, мучити і вбивати людей. Примушують до колаборації. Така ситуація залишається в Енергодарі. Там складна ситуація із забезпеченням медикаментами і необхідними речами", - розповів Старух.

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Нагадаємо, супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема, Енергодар та Мелітополь.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що за неофіційними відомостями, супротивники пожвавилися в регіоні - пішли в атаку біля міста Гуляйполе.

Супротивники вже не раз обстрілювали Запоріжжя, є руйнування, постраждалі та жертви. Пізно ввечері 18 листопада російські загарбники завдали ракетний удар по обласному центру й пошкодили об'єкт промислової інфраструктури.

Унаслідок ворожого обстрілу без теплопостачання залишились 123 багатоквартирні будинки, загинув мирний житель.

Варто зазначити, що супротивники оголосили про відступ з правобережжя Херсонської області на лівобережжя 9 листопада, а вже 11 числа в Херсон зайшли українські військові.

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