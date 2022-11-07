Ставленик окупантів стверджує, що будівля в центрі зайнялася в результаті прямого попадання снарядів

Потужна пожежа спалахнула в будівлі Донецької залізниці. Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що українська армія застосувала РСЗВ Himars.

За словами ставленика Кремля будівля в центрі загорілася в результаті прямого попадання снарядів. При цьому нібито пробита стіна між 3 і 4 поверхами.

У свою чергу в так званому "МНС ДНР" повідомили, що виклик про пошкодження будівлі Донецької залізниці потупив о 03:19.

Відео дня

"Після прибуття перших підрозділів було виявлено вогнище загоряння на другому поверсі будівлі. Причиною пожежі послужило попадання вибухонебезпечного предмета. Пожежі присвоєно підвищений ранг виклику - № 3. До місця події додатково направлено сили та засоби", - йдеться у повідомленні окупантів.

При цьому наголошується, що загиблих і постраждалих немає.

Ситуація в Донецькій області - що відомо

У Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

При цьому в Національній поліції України запевнили, що з Мар'їнки евакуювали всіх місцевих жителів.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов вказав, що росіяни намагатимуться захопити Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області тривають дуже жорсткі атаки ворога, але він несе там серйозні втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: