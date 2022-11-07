Потужна пожежа спалахнула в будівлі Донецької залізниці. Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що українська армія застосувала РСЗВ Himars.
За словами ставленика Кремля будівля в центрі загорілася в результаті прямого попадання снарядів. При цьому нібито пробита стіна між 3 і 4 поверхами.
У свою чергу в так званому "МНС ДНР" повідомили, що виклик про пошкодження будівлі Донецької залізниці потупив о 03:19.
"Після прибуття перших підрозділів було виявлено вогнище загоряння на другому поверсі будівлі. Причиною пожежі послужило попадання вибухонебезпечного предмета. Пожежі присвоєно підвищений ранг виклику - № 3. До місця події додатково направлено сили та засоби", - йдеться у повідомленні окупантів.
При цьому наголошується, що загиблих і постраждалих немає.
Ситуація в Донецькій області - що відомо
У Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
При цьому в Національній поліції України запевнили, що з Мар'їнки евакуювали всіх місцевих жителів.
У свою чергу військовий експерт Олег Жданов вказав, що росіяни намагатимуться захопити Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.
6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області тривають дуже жорсткі атаки ворога, але він несе там серйозні втрати.