Вчорашній обстріл обласного центру став наймасовішим за всю війну.

За минулу добу російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Вони вбили 16 осіб, а ще 64 отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому з Херсона повідомляють, що в місті знову чути вибухи.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в офіційному Telegram-каналі, рашисти обстрілювали регіон з РСЗВ, артилерії та мінометів. З 71 атаки 41 здійснили на Херсон.

"За минулу добу на Херсонщині російська армія вбила 16 осіб, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", — написав Янушевич.

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За словами голови ОВА, рашисти зруйнували багато цивільних будівель, включаючи приватні та багатоквартирні будинки. Зафіксовано також пошкодження промислових будівель та медичних закладів.

Тим часом у херсонських Telegram-каналах сьогодні вранці повідомили про нові вибухи в місті. Людей попросили не виходити з укриттів без гострої необхідності. Офіційна інформація про удари поки не надходила.

Масований терористичний обстріл Херсона 24 грудня

Рашисти здійснили бомбардування центральної частини міста. Спочатку було відомо про 5 загиблих і 20 поранених, проте число жителів з травмами швидко збільшилася до 50. Повідомлялося, що з них 20 перебувають у важкому стані. Проте підсумкова статистика виявилася ще більш страшною.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл: "Країна-терорист продовжує нести руський мир у вигляді обстрілів цивільного населення".

За даними МВС, в результаті ударів в Херсоні загорілися 66 легкових автомобілів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив що таких катастрофічних наслідків від ударів вдасться уникнути, якщо Україна отримає більше артилерії, засобів контрбатарейної боротьби та боєприпасів для ураження на дальній дистанції.

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