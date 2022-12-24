За словами міністра оборони, наявність необхідної зброї гарантуватиме, що "російські вбивці будуть покарані і вигнані з України".

Україна зможе запобігати таким варварським обстрілам, який сьогодні Росія вчинила у Херсоні, якщо матиме більше зброї і боєприпасів.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, нашій державі для захисту від Росії й уникнення таких трагедій необхідно більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії та боєприпасів великої дальності.

"Варварський обстріл Херсона російськими терористами – це не лише черговий військовий злочин, а й помста його жителям, які чинили опір окупації та довели всьому світу, що Херсон - це Україна", - зазначив Резніков.

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Він підкреслив, що наявність у України необхідної зброї гарантуватиме, що "російські вбивці будуть покарані і вигнані з України".

Міністр оборони також нагадав, що Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. "Але російським окупантам це байдуже", - сказав Резніков.

Обстріл Херсона 24 грудня

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. Відомо, що внаслідок чергового воєнного злочину російської армії поранення отримали 35 людей, загинули восьмеро українців. Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що терористичний удар росіян забрав життя 10 людей, 55 херсонців отримали поранення, значна кількість перебуває у тяжкому стані.

Пізніше радник мера міста Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. За його словами, обстрілу зазнали місця масового скупчення людей - ринок, супермаркет.

Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий обстріл Херсона, у переддень Різдва, коли на вулиці багато людей, терором і вбивством. Глава держави наголосив, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна.

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила сьогоднішній обстріл російськими окупантами Херсона. За її словами, це жахливо, особливо напередодні Різдва.

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