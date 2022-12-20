Зокрема, уражено райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по позиціям російських загарбників, збито два ворожі гелікоптери.

"Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

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Окремо сказано, що ворог продовжує зазнавати втрат, бо підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Ситуація на фронті - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія стрімко втрачає бойові одиниці свого авіаційного парку.

При цьому зазначається, що за минулу добу, 18 грудня, морські піхотинці ліквідували 14 російських окупантів. А загальні бойові втрати росіян склали 98 800 осіб.

Крім того, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що у районі окупованого Мелітополя російські війська повторюють той же сценарій, за яким вони діяли перед відступом із Херсона.

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