Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по позиціям російських загарбників, збито два ворожі гелікоптери.
"Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.
Окремо сказано, що ворог продовжує зазнавати втрат, бо підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.
Ситуація на фронті - що відомо
У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія стрімко втрачає бойові одиниці свого авіаційного парку.
При цьому зазначається, що за минулу добу, 18 грудня, морські піхотинці ліквідували 14 російських окупантів. А загальні бойові втрати росіян склали 98 800 осіб.
Крім того, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що у районі окупованого Мелітополя російські війська повторюють той же сценарій, за яким вони діяли перед відступом із Херсона.