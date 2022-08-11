Російські літаки показали низький рівень живучості.

Російська Федерація з початку повномасштабної війни в Україні втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Він зазначив, що російські літаки Су-35 показали низький рівень живучості в Україні.

"За час повномасштабної агресії окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків. Це близько 24 одиниць", - додав Громов.

За його словами, за минулий тиждень ЗСУ збили 27 повітряних цілей. Окупанти у зв'язку з великими втратами в авіаційній техніці готуються залучити до бойових дій Су-24М. Це застарілі бомбардувальники, які були виведені з бойового складу.

Як раніше повідомляв УНІАН, щонайменше сім російських літаків були знищені під час вибухів на аеродромі в Саках. Це може бути найбільшою втратою авіації РФ за один день.

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