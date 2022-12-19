Також синьо-жовтими вогнями запалали вулиці міста.

Головну ялинку окупованої Керчі прикрасили у жовті та сині кольори. Місцеві окупанти пообіцяли розібратися.

Фото з’явилися у місцевих пабліках, відео святкової ілюмінації в Криму виклав у Telegram й громадський діяч Сергій Стерненко.

Новорічну красуню в Керчі вирішили задекорувати у жовті та сині іграшки, у яких місцеві колаборанти та окупанти побачити українську символіку.

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Також синьо-жовтими вогнями запалали вулиці міста.

"У тимчасово окупованому Криму – диверсія. У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт)", - пише Стерненко.

Раніше росіянка з Ростова неадекватно відреагувала на синьо-жовті новорічні декорації у себе в місті. Робітників, які встановлювали ялинку, вона обізвала поплічниками "бандерівців".

Окупація Криму

Росія окупувала український півострів у 2014 році. Після псевдореферендуму, результати якого не визнає весь цивілізований світ, Путін проголосив "анексію" Криму.

Спробі анексії передували підтримувані Кремлем локальні збройні заворушення, блокада і захоплення стратегічних об’єктів.

Наразі Росія використовує півострів як військову базу і майданчик для завдання по материковій Україні ракетних ударів й ударів дронами.

Також Крим слугує для росіян "хабом" з перекидання військ і техніки.

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