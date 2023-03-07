Аеророзвідники не тільки виявляють позиції росіян, а й відправляють їх на концерт Кобзона

Українські захисники ретельно очищають територію України від россійських загарбників. Аеророзвідники грають далеко не останню роль.

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали, як вони ювелірно доставляють "подарунки" на позиції загарбників. Солдати армії РФ так "раді", що навіть штани полетіли.

Захисникам України вдалося ліквідувати дві групи "ваньок".

Відео дня

"Аеророзвідники 30-ки в черговий раз продемонстрували надзвичайну майстерність – знищили дві групи ворога в одному і тому ж місці!" - йдеться у коментарі до відео.

На оприлюднених кадрах видно, як після вибухів з російських окопів вилітають штани окупантів.

Ситуація на фронті станом на 7 березня - остання інформація

За минулу добу українські воїни відбили понад 140 атак противника. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому російські окупанти завдали 50 авіаційних та п'ять ракетних ударів. Також війська РФ використовували іранські БПЛА. У свою чергу армія України завдала 15 авіаударів щодо зосередження сил російських загарбників.

Всього українські захисники з 24 лютого 2022 року ліквідували приблизно 154 830 чоловік.

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