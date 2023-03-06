Супротивники стягують здебільшого свіжу техніку, зазначив радник мера Маріуполя.

У районі Маріуполя російські загарбники здійснюють накопичення сил.

Про це у понеділок, 6 березня, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Знов йде накопичення сил росіян у Маріупольському районі. Колона за колоною. Сьогодні колона (у складі якої - Ред.) не менше 15 одиниць гусеничної техніки з напрямку Новоазовська через місто в бік Запоріжжя", - зазначив він.

За даними радника мера, також зафіксували незначне перекидання боєкомплекту й техніки донецькою трасою у бік Маріуполя. "Цього разу техніка здебільше свіжа, а не знята з консервації", - підкреслив Андрющенко.

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На Донбасі тривають запеклі бої. Генштаб Збройних сил України увечері 6 березня повідомив, що супротивники зосереджують свої основні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на таких напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Лиманському й Куп’янському.

Ворог зазнає величезних втрат на українській землі. Втрати росіян в Україні вже становлять 153 770 супротивників. Також ліквідовано багато ворожої техніки, зокрема, 3 423 танки.

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