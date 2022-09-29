Так виконуючий обов'язки Міністра оборони відповів на другий запит посла України.

Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, незважаючи на прохання Києва.

Про це заявив виконуючий обов'язки Міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов перед засіданням Ради безпеки, пише news.bg.

За даними ЗМІ, на ньому повинні були про бсуждаться наслідки анексії українських територій Росією.

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Стоянов повідомив, що зараз немає прямих погроз залучення Болгарії в конфлікт, будь-яка зміна ситуації викликає занепокоєння.

"Єдина небезпека, яка існувала досі і продовжує існувати, це вільно дрейфуючі міни", - додав в.о. міністра.

Він підтвердив, що 27 вересня посол України Віталій Москаленко вдруге звернувся до Болгарії за допомогою в обороні країни.

" На питання про озброєння моя відповідь була коротка і зрозуміла, запитувалися важкі озброєння, а не стрілецька зброя або боєприпаси. Я ні за що не дам важке озброєння, поки я міністр, і поки не буде змінено рішення парламенту", - сказав Стоянов.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня президент Болгарії Румен Радєв виступив категорично проти поставок зброї Україні і заявив, що у нього немає необхідності відвідувати Київ.

Після цього до столиці приїхав прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. В ході спільного брифінгу президент Володимир Зеленський повідомив, що українська військова техніка ремонтуватиметься в Болгарії.

У червні посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до МЗС офіційну ноту з проханням надати нашій країні техніку радянських часів.

Петков відповів, що парламент відмовився постачати Україні озброєння, однак країна буде підтримувати нас в інших сферах.

На початку серпня виконуючий обов'язки міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї.

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