Зазначається, що Кремль не піде на прямий конфлікт з країнами НАТО.

Чорноморський флот Російської Федерації посилює військову присутність у Чорному морі. Ймовірно, це спроба створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів й посилення контролю в районі.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що український військовий медіа-центр і Міністерство оборони Великобританії повідомили, що російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб посилити блокаду України. Український військовий медіа-центр повідомив, що Чорноморський флот посилює бойові дії, підготовку своїх надводних сил та морської авіації.

Однак Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, попри посилення заходів проти цивільних суден. Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які йдуть в українські порти.

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Малоймовірно, що Росія спробує ввести таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами Чорного моря, включаючи членів НАТО - Румунію, Болгарію і Туреччину, яких Кремль досі намагався уникати.

Нинішня російська "поза" в Чорному морі, швидше за все, свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів тиску.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російський корвет "Сергій Котов" патрулює судноплавний шлях між протокою Босфор та Одеською областю і що корвет може бути частиною оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, за оцінкою російських сил, прямують до України.

20 липня Міноборони Росії заявило, що російські сили будуть розглядати всі судна, що прямують в Україну, як потенційні перевізники військових вантажів. Російське опозиційне видання "Астра" повідомило 24 липня, що Служба державної безпеки Росії оголосила про обшук іноземного вантажного судна, що прямувало з Туреччини в Ростов-на-Дону, і спростувала його прохід через Керченську протоку.

У ФСБ заявили, що судно могло доставляти вибухівку в Україну, оскільки в складі екіпажу корабля числяться 12 громадян України, і заявили, що будуть обшукувати інші судна, що перетинають Керченську протоку.

Ситуація в Чорному морі - останні новини

Після виходу їх "зернової угоди" 17 липня Росія повернулась до знищення українській портовій інфраструктурі, в тому числі і по сховища з зерном. Крім того, Москва знову почала погрожувати повністю заблокувати Ченое море для України.

Так, у Міноборони РФ заявили, що будуть атакувати всі цивільні судна, що прямують в українські порти, і будуть вважати їх такими, що перевозять військові вантажі. При цьому представник Радбезу Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не братиме участі в військовий захист зернового коридору. У свою чергу тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер заявила, що РФ замінувала підходи до українських портів для підриву цивільних судів.

Також існує ймовірність провокацій у Чорному морі, щоб потім звинуватити Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи можливість провокацій з боку Кремля, вказав, що Кремль може піти на будь-який крок.

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