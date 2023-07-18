США не планують брати участь у військовому захисті зернового коридору після того, як Росія відмовилася виконувати гарантії в рамках так званої "зернової угоди". Про це заявив представник Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.
Так, один з журналістів поцікавився, чи не розглядається варіант організації військових конвоїв, які захищали б маршрут перевезення зерна з Одеси до Стамбула.
"По суті, Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду - ефективну військову блокаду в Чорному морі. Ні, це не той варіант, який активно розглядається", – заявив Кірбі.
Представник Білого дому також зазначив, що Володимир Путін використовував вибухи на Кримському мосту просто як формальний привід розірвати зернову угоду.
"Я не бачу тут нічого, що доводило б причинно-наслідковий зв'язок того, що удар по мосту призвів до рішення Путіна не продовжувати строк угоди. Він вже публічно схилявся до цього", - заявив Кірбі.
Росія вийшла із зернової угоди – останні новини
Напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію "зернової угоди" без участі Росії. Він зазначив, що укладена Україною частина угоди продовжує діяти.
У свою чергу США назвали рішення Росії вийти із зернової угоди недобросовісним. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія несе відповідальність за відмову в продовольстві людям, які відчайдушно потребують його по всьому світу, і в сприянні зростанню цін на їжу.