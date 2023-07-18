Вашингтон упевнений, що Путін використав вибух на мосту як привід вийти з угоди.

США не планують брати участь у військовому захисті зернового коридору після того, як Росія відмовилася виконувати гарантії в рамках так званої "зернової угоди". Про це заявив представник Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Так, один з журналістів поцікавився, чи не розглядається варіант організації військових конвоїв, які захищали б маршрут перевезення зерна з Одеси до Стамбула.

"По суті, Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду - ефективну військову блокаду в Чорному морі. Ні, це не той варіант, який активно розглядається", – заявив Кірбі.

Відео дня

Представник Білого дому також зазначив, що Володимир Путін використовував вибухи на Кримському мосту просто як формальний привід розірвати зернову угоду.

"Я не бачу тут нічого, що доводило б причинно-наслідковий зв'язок того, що удар по мосту призвів до рішення Путіна не продовжувати строк угоди. Він вже публічно схилявся до цього", - заявив Кірбі.

Росія вийшла із зернової угоди – останні новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію "зернової угоди" без участі Росії. Він зазначив, що укладена Україною частина угоди продовжує діяти.

У свою чергу США назвали рішення Росії вийти із зернової угоди недобросовісним. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія несе відповідальність за відмову в продовольстві людям, які відчайдушно потребують його по всьому світу, і в сприянні зростанню цін на їжу.

Вас також можуть зацікавити новини: