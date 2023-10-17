Окупаційні війська РФ почали скоординований наступ на кількох напрямках східного фронту.
У британській розвідці вважають, що це буде найзначніша наступальна операція Росії щонайменше з січня 2023 року.
Як йдеться у звіті, російські війська ведуть наступ на добре укріплене місто Авдіївка Донецької області. Воно ще з 2014 року перебуває на лінії фронту і є основною перешкодою для ворожих військ у спробі окупувати усю Донецьку область.
За даними розвідників, загарбники ведуть наступ на місто кількома бронетанковими батальйонами. Водночас Збройним силам України поки вдавалося стримувати російських окупантів, які зазнавали великих втрат у важкій техніці та особовому складі.
Повільний прогрес і великі втрати під час наступальних дій армії інтервентів спричинили зміну характеру повідомлень з боку РФ, яка тепер повідомляє про "активну оборону", а не наступ.
У Міноборони Британії переконані, що захоплення Авдіївки росіянами все ще "виглядає малоймовірним" у короткостроковій перспективі.
Війна в Україні - ситуація біля Авдіївки
За останніми даними Генштабу, загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Протягом доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.
В Інституті вивчення війни (ISW) додали, що 15 жовтня російські окупанти продовжили наступ з метою оточення Авдіївки Донецької області. Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.