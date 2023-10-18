Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки і на під'їзді до неї.

В районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку російські окупанти втратили як мінімум 63 одиниці військової техніки.

Про це повідомив Telegram-канал Deepstate, посилаючись на супутникові знімки. Згідно зі знімками, зафіксована втрата понад 60 одиниць техніки. "Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки і на під'їзді до населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

При цьому Deestate зазначив, що оцінити втрати росіян в живій силі важко, проте допустив, що мова може йти про сотні.

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Аналітики відзначили, що це є черговим доказом недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок цієї переваги намагається домогтися успіху на полі бою.

Deestate пояснив, що така кількість розбитої техніки ворога є наслідком зростання результативності взаємодії української аеророзвідки та артилерії.

Війна в Україні: новини

Сьогодні партизанський рух АТЕШ повідомив, що РФ масово стягує військову техніку різних модифікацій в тимчасово окупований Крим - колони бронемашин і гаубиць були помічені в Євпаторії та Сімферополі.

При цьому глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що РФ може почати нові штурми. Про це говорить те, що окупанти три ночі поспіль проводять перегрупування техніки, тому незабаром відносне "затишшя" в боях може зірватися.

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