Російське керівництво вже усвідомило, що повного захоплення України не буде.

Колишній нардеп Віктор Медведчук, виданий в Росію в обмін на українських полонених, запропонував Володимиру Путіну "план б" щодо завоювання України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна.

За словами Данілова, сьогодні Кремль вже розуміє, що повністю захопити Україну Росія не зможе, тому потрібен новий план.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. (...) Вони зараз робитимуть "план Б", коли робитимуть так звану другу Україну. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", – розповів секретар РНБО.

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Арешт Медведчука і його видача в Росію

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді і був відправлений під домашній арешт.

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши в обмін на нього 200 українських бійців. В січні Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства, після чого Рада позбавила його депутатського мандата.

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