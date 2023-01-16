За його словами, у війні, яку розв'язала РФ, винен Захід.

Одіозний екс-нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук "відзначився" статтею про Україну з урахуванням усіх пропагандистських наративів Росії. Зокрема, він заявив, що у розв'язаній Росією війні винен Захід.

У статті, яка з'явилася в "Известиях", Медведчук звинуватив Європу та США "у небажанні миру в Україні". На переконання опального кума Путіна, світ повинен враховувати інтереси Росії.

"Українську партію миру ні в Європі, ні в США не шанують. Це красномовно говорить про те, що більшість американських та європейських політиків жодного миру Україні не хочуть", - зазначив він.

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Він також закликав проросійських політиків створити в Україні "політичний рух". За його словами, цей рух повинні очолити ті, "хто не здався і не зрікся своїх переконань під страхом смерті та в'язниці".

Окремо Медведчук згадав про ймовірність ядерної війни. На його переконання, "інтереси" Росії у будівництві нової розрядки повинні бути врахованими, що уникнути ядерного конфлікту.

Арешт і обмін Медведчука

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді.

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши за нього 200 українських бійців. Як повідомили турецькі ЗМІ, запит на обмін підозрюваного в держзраді і глави партії ОПЗЖ Віктора Медведчука надходив від російської сторони.

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Віктора Медведчука.

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